Ante Sudáfrica, Argentina buscará trepar en el ranking mundial

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas se verán las caras ante Sudáfrica en Durban, también pensando en el Ranking de World Rugby para el sorteo de los grupos de la próxima la Copa del Mundo.

Actualmente, el seleccionado argentino se ubica en el sexto puesto del Ranking, un lugar de suma importancia teniendo en cuenta los bombos del sorteo mundialista.

En caso de una victoria sin punto bonus ante Sudáfrica, los dirigidos por Felipe Contepomi seguirán en la sexta ubicación, pero sumarán dos puntos y quedarán a tiro de Inglaterra. Al mismo tiempo, si el triunfo es con bonus, el porcentaje aumentará tres unidades, aunque tampoco alcanzarán el quinto lugar.

Por otro lado, si Los Pumas pierden, sea cual sea el resultado, se mantendrá con el mismo puntaje, aunque, si los Wallabies le ganan a los All Blacks, bajarían hasta el séptimo puesto. Justamente, si Nueva Zelanda cae ante Australia, los hombres de negro descenderán hasta el quinto o el sexto, dependiendo de la diferencia en el resultado.

Así está el top10

Nueva Zelanda – 91.35 Irlanda – 89.83 Sudáfrica – 89.38 Francia – 87.82 Inglaterra – 87.64 Argentina – 84.40 Australia – 83.40 Escocia – 81.57 Fiji – 80.50 Italia – 77.77