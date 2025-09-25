Ante Sudáfrica, Argentina buscará trepar en el ranking mundial

9206w850h566c.jpg

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas se verán las caras ante Sudáfrica en Durban, también pensando en el Ranking de World Rugby para el sorteo de los grupos de la próxima la Copa del Mundo.

Actualmente, el seleccionado argentino se ubica en el sexto puesto del Ranking, un lugar de suma importancia teniendo en cuenta los bombos del sorteo mundialista.

En caso de una victoria sin punto bonus ante Sudáfrica, los dirigidos por Felipe Contepomi seguirán en la sexta ubicación, pero sumarán dos puntos y quedarán a tiro de Inglaterra. Al mismo tiempo, si el triunfo es con bonus, el porcentaje aumentará tres unidades, aunque tampoco alcanzarán el quinto lugar.

Por otro lado, si Los Pumas pierden, sea cual sea el resultado, se mantendrá con el mismo puntaje, aunque, si los Wallabies le ganan a los All Blacks, bajarían hasta el séptimo puesto. Justamente, si Nueva Zelanda cae ante Australia, los hombres de negro descenderán hasta el quinto o el sexto, dependiendo de la diferencia en el resultado.

Así está el top10

  1. Nueva Zelanda – 91.35
  2. Irlanda – 89.83
  3. Sudáfrica – 89.38
  4. Francia – 87.82
  5. Inglaterra – 87.64
  6. Argentina – 84.40
  7. Australia – 83.40
  8. Escocia – 81.57
  9. Fiji – 80.50
  10. Italia – 77.77

Más Noticias

9205w850h478c.jpg

Las últimas dos programaciones de la fase regular para For Ever

259200052

Nutrición y fortaleza mental: el “entrenamiento invisible” que potencia a Chaco For Ever

juanfer-quintero-piquerez_862x485

No hubo épica: River perdió 3 a 1 con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Te pueden interesar

9205w850h478c.jpg

Las últimas dos programaciones de la fase regular para For Ever

9206w850h566c.jpg

Ante Sudáfrica, Argentina buscará trepar en el ranking mundial

sanatorio-frangioli-2105976

Allanan tres clínicas privadas en Resistencia por un caso de presunta mala praxis ginecológica

182701w850h580c.jpg (1)

Allanamiento en Resistencia: detuvieron a un hombre acusado de amenazar con un arma a su sobrino

169140w850h568c.jpg

La Segunda Expo Río Corrientes invita a celebrar la cultura y la economía del río