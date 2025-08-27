Operativo policial en Resistencia: 11 demorados y secuestro de bienes de dudosa procedencia

La Policía del Chaco intervino en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Molina al 1200, en Resistencia, donde se registraba un violento desorden entre varias personas. El procedimiento dejó como saldo once conducidos —nueve hombres y dos mujeres— y el secuestro de diversos elementos cuya procedencia no pudo ser justificada.

El operativo

De acuerdo al parte oficial, alrededor de las 18:30 personal del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta se dirigió hasta una vivienda ubicada en Molina 1275, tras una investigación en curso vinculada a la búsqueda de Jesús Luis Núñez, alias “Pato”, quien contaba con una solicitud de aprehensión vigente.

Al arribar, los uniformados observaron a once personas, entre hombres y mujeres, que mantenían una fuerte discusión con intenciones de agresión física, generando un disturbio en la zona. Ante esta situación, la prevención policial procedió a la conducción de todos los involucrados para su identificación y averiguación de antecedentes.

Elementos incautados

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una impresora, varias farolas de alumbrado público, un reproductor de DVD, un router de Wi-Fi, un cuadro de bicicleta y otro de motocicleta. Ninguno de los demorados pudo aportar documentación ni explicar la procedencia de los bienes, lo que motivó su incautación preventiva.

La fuga de “Pato” Núñez

Vecinos de la zona señalaron que, momentos antes del arribo policial, Núñez habría escapado en una camioneta Ford EcoSport gris junto a otros tres sujetos. Su paradero es por estas horas materia de investigación.

Autoridades en el lugar

El procedimiento fue supervisado por el Comisario Inspector Walter Román, Supervisor de Zona II Metropolitana, quien dispuso las diligencias de rigor y el traslado de los demorados junto a los elementos incautados a la sede policial.

Investigación en curso

Desde la fuerza indicaron que se continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal de los once conducidos y avanzar en la localización de Núñez, señalado como objetivo principal del operativo.