Allanamiento en el barrio Toba: detienen a una mujer con cocaína

En un operativo realizado este miércoles 20 de agosto en el barrio Toba de la capital chaqueña, personal de la División Operaciones Metropolitana de la Dirección Antinarcóticos concretó un allanamiento que terminó con el secuestro de drogas y la aprehensión de una mujer de 29 años.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 21:00 y las 23:15 en una vivienda ubicada en calle Villa Elba, casa 102, parcela 06, en cumplimiento de la Orden de Allanamiento librada por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, bajo la órbita de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

Secuestros

Durante el registro del inmueble se incautaron:

52 envoltorios tipo bochitas con un total de 15 gramos de cocaína .

Recortes varios de polietileno, utilizados para fraccionar la sustancia.

Detención

En el lugar fue aprehendida María Noelia B., de 29 años quien quedó notificada en la causa.

Trabajo coordinado

El allanamiento se realizó con la presencia del ayudante fiscal Facundo Rivera y contó con la colaboración de la División Química Legal, a cargo del Crio. Walter Kees, y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM), bajo la responsabilidad del Sgto. Martín Romero.

La medida estuvo supervisada por el director Antinarcóticos, Crio. Insp. Pablo Zanier, y el jefe del Dpto. Antinarcóticos Metropolitana, Crio. Ppal. Darío Caballero, mientras que el operativo fue encabezado por el Comisario César Alegre, jefe de la División Operaciones Metropolitana.