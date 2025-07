Alejandro Aradas: “La política tiene que dar respuestas concretas, no acomodarse al juego de la rosca”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, brindó una entrevista a fondo en la que repasó los principales ejes de su gestión, defendió la reciente aprobación de la ordenanza de “Ficha Limpia” y apuntó contra el oportunismo político de la oposición. También habló sobre el ordenamiento urbano, el polémico tema de los balcones gastronómicos, el tránsito, la cooperación con la provincia y los desafíos legislativos para el segundo semestre del año.

Ficha Limpia: “Una respuesta concreta que la sociedad pedía”

Uno de los temas más relevantes que abordó Aradas fue la reciente aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia en el Concejo de Resistencia. “Fue un viejo anhelo que finalmente pudimos concretar, después de mucho remar”, expresó. La normativa impide que personas con condena firme en segunda instancia por delitos graves puedan ser candidatas a cargos electivos.

El disparador, explicó, fue el caso de un candidato a intendente de Colonia Benítez en 2023, condenado por abuso sexual pero habilitado a competir electoralmente por estar aún en condiciones de apelar a la Corte Suprema. “Estuvo a pocos votos de ser intendente. Si ganaba, hoy esa localidad tendría que estar eligiendo otra vez autoridades porque estaría preso”, relató con preocupación.

Frente a las críticas de sectores de la oposición que consideraron que se violaban derechos constitucionales, Aradas fue categórico: “La incoherencia es total. Rechazan ficha limpia diciendo que no hay condena firme, pero en otros casos defienden lo contrario. Acomodan el discurso según la conveniencia política”.

Mayoría propia, una condición para avanzar

Aradas valoró el resultado electoral que le dio mayoría al oficialismo en el Concejo, con seis concejales. “Si hubiéramos tenido la composición anterior, nada de esto se hubiese podido aprobar”, afirmó. Según explicó, durante la gestión anterior la fragmentación partidaria impidió avanzar con proyectos de interés para la ciudad. “Todo se reducía a peleas partidarias, nadie discutía cómo resolverle los problemas al vecino”, lamentó.

La política como herramienta de esperanza

Consultado sobre el descrédito de la clase política, Aradas se mostró autocrítico, pero defendió el rol de la política como herramienta de transformación. “La gente está harta, cansada, pero también está atenta. Ya no se puede subestimar al elector. El voto chaqueño en 2023 fue muy claro y distinto en cada nivel: nación, provincia, municipio. Eso nos obliga a ser humildes y coherentes”, señaló.

“Para mí, la política siempre tiene que dar esperanza. Algunos políticos no, pero la política como acción sí”, reflexionó.

El debate por los balcones gastronómicos: “Son ilegales y ponen en riesgo a todos”

Otro de los temas calientes fue la polémica por los balcones gastronómicos que ocupan parte de la calzada en locales céntricos. Aradas explicó que su habilitación respondió a un contexto específico: la pandemia de COVID-19. “La resolución del 2021 permitía estas estructuras solo mientras durara la emergencia sanitaria. Hoy ese contexto ya no existe”, argumentó.

Además, remarcó que el Código de Tránsito prohíbe expresamente la obstaculización de la vía pública, y advirtió sobre los riesgos legales y viales que implican estos dispositivos. “Ya hemos tenido casos de siniestros. Si ocurre una tragedia, ¿quién responde? El municipio, porque hoy los balcones son ilegales. No hay cobertura ni marco legal que los ampare”, advirtió.

El presidente del Concejo también criticó la doble vara de la oposición. “Cuando normalizamos el estacionamiento medido, nos dijeron que violentábamos el código por permitir estacionar a la izquierda. Ahora, para defender los balcones, hacen la vista gorda al mismo código”, denunció.

Tránsito desordenado: “Vamos siempre corriendo detrás del problema”

Aradas también se refirió al caos del tránsito en Resistencia y la falta de conducta ciudadana. “Tenemos una responsabilidad desde el municipio, pero la mayor responsabilidad es del que maneja. Todos infringimos alguna norma: paramos en doble fila, ponemos balizas como si fueran carta blanca, y nos hemos acostumbrado a manejar a la defensiva”, expresó.

A modo de ejemplo, mencionó los problemas que se generan en las escuelas a la hora de entrada y salida: “Nadie busca un lugar para estacionar. Queremos dejar a los chicos en la puerta misma del aula. Así no se puede”.

Lo que viene: presupuesto, tributaria y más ordenamiento

En cuanto a la agenda legislativa para la segunda mitad del año, Aradas anticipó discusiones clave: la ordenanza tributaria, el presupuesto municipal 2026 y posibles reformas al Código de Tránsito. “Las definiciones que tomemos ahora van a determinar los recursos para obras, personal y servicios el año que viene. La coparticipación cayó un 15% este mes, y tenemos que ser creativos con la ingeniería financiera”, explicó.

También anticipó que seguirán trabajando en mejoras concretas como bacheos, ripios, desmalezado y refacciones. “Estamos refaccionando el edificio municipal, que era un certificado de pobreza. Tiene que estar a la altura de la ciudad que queremos”, indicó.

Trabajo conjunto con la provincia: “Es fundamental”

Finalmente, Aradas valoró la articulación con el gobierno provincial en temas de infraestructura, tránsito y seguridad. “Sin el apoyo de la provincia no hubiéramos podido avanzar en obras como la repavimentación de la 9 de Julio o la 25 de Mayo. Ni hablar de la presencia de la policía en operativos que requieren control, orden o intervención en situaciones sensibles”, subrayó.

Destacó además el trabajo conjunto en los controles “antigileros”, en la erradicación de minibasurales y en situaciones de emergencia social: “Muchas veces, los inspectores municipales son agredidos o se enfrentan a contextos de violencia. La presencia de la fuerza pública nos permite actuar con responsabilidad y resguardo”.

Una gestión con rumbo

Aradas cerró su intervención agradeciendo el espacio para comunicar lo que se está haciendo desde el Concejo y el municipio. “No es fácil en este contexto, pero estamos ordenando, planificando y ejecutando con seriedad. No hacemos política de marketing. Hacemos política con responsabilidad, porque la gente ya no se come más el verso”, concluyó.