Adrián Bellomi llamó a defender la democracia con el voto

En una jornada electoral marcada por el buen clima en la capital chaqueña, el referente de la CGT y del frente Primero Chaco, Adrián Bellomi, emitió declaraciones destacando la importancia de la participación ciudadana en las elecciones legislativas.

“Es un día hermoso. Después de tantos días de lluvia, lamentablemente a la gente del interior se le va a complicar votar, pero acá en la ciudad todo se está desarrollando con total normalidad”, expresó Bellomi en diálogo con Radio Provincia.

El dirigente subrayó el valor del sufragio como herramienta para fortalecer el sistema democrático. “Ojalá durante toda la jornada se mantenga esta participación. Si hay algo que no podemos dejar pasar por alto es hacer uso de nuestros derechos. Por algo se luchó muchísimo en la Argentina y tenemos la obligación de defender la democracia”, afirmó.

Bellomi también relató una anécdota ocurrida en una escuela donde colaboradores de su espacio realizaban una colecta solidaria. “Una persona me decía que no sabía si iba a ir a votar. Le respondí: ‘¿Cómo no vas a ir? Tenés que ir’. Hay que invitar a toda la ciudadanía a que se acerque y vote”, insistió.

Finalmente, anticipó que estará trabajando junto a su equipo durante toda la jornada y convocó a los militantes y simpatizantes a reunirse a partir de las 18 horas en Rodríguez Peña 275, para seguir el recuento de votos. “¿Alguna cábala? Ninguna. El augurio es Dios. Hay que encomendarse a Él y confiar en que el tiempo y Dios ponen las cosas en su lugar”, concluyó.