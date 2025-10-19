¿Por qué se celebra este domingo el Día de la Madre?

174649w850h567c.jpg

El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre de cada año. Este año, la fecha elegida será este domingo 19 de octubre, una jornada destinada a homenajear a todas las mamás del país. 

Este festejo tiene una particularidad: mientras que en muchos países la celebración es en mayo, en Argentina se decidió mantenerlo en octubre.

El origen del Día de la Madre en Argentina se remonta a la Iglesia Católica, que en el pasado recordaba en octubre la festividad de la maternidad de la Virgen María.

La decisión no surge del comercio: en 1931, la Iglesia Católica designó el 11 de octubre como el día para conmemorar la «Maternidad de la Virgen María», vinculando así la celebración a lo religioso.

Con el tiempo, para favorecer la organización familiar, la fecha se movió al domingo más cercano, que acabó estableciéndose como el tercer domingo de octubre. 

Más allá de la fecha, el Día de la Madre es la excusa perfecta para compartir en familia, hacer un regalo simbólico o simplemente dedicar tiempo de calidad. La tradición se mantiene viva y cada año vuelve a unir a los argentinos en un mismo festejo.

