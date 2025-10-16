ABR/ Primera: Regatas mostró su poderío y continúa líder

Por una nueva fecha del Torneo Clausura de Resistencia, el “Remero” no dejó dudas y venció a Juventud de Villa Centenario por 84 a 64. En el elenco ganador, Santiago Acuña fue el goleador con 18 puntos.

LAS ACCIONES

El partido arrancó jugándose de manera muy intensa, donde si bien Regatas pudo adelantarse en el score con Braian Maglier a la cabeza, por el lado de Juventud Renzo Nóbile y Gerardo Izasiz aportaron al goleo del equipo (15 – 9). Los primeros diez siempre tuvieron a los locales arriba en el score, donde también Lautaro De Bórtoli se sumó al goleo del equipo para darle una ventaja en el primer cuarto de 21 a 14.

En el segundo cuarto Regatas siempre se mantuvo arriba en el score y con mucha intensidad, donde Juan Johnston y Fabricio Djurdjevic se sumaron al goleo y eso le dio claridad y tranquilidad a los locales (27 – 14). Sin embargo, el “Remero” se mostró aún más claro y con Santiago Acuña, Eliseo Llano y Ramiro Gómez también continuaron en ofensiva muy claro, ante un Juventud que tuvo algunas corajeadas de Sebastián Carabajal pero que nunca pasaron a mayores; segundo cuarto para Regatas por 41 a 24.

En el tercer y cuarto periodo Regatas ya mostró y marcó superioridad absoluta y solo hubo que manejar el tiempo y por supuesto el score, ante un Juventud que con mucho amor propio jamás bajó los brazos hasta la chicharra final. El tercer cuarto cerró 61 a 41 y el resultado final fue de 84 a 64.

SÍNTESIS

REGATAS (84): Lautaro De Bórtoli 8, Ramiro Gómez 13, Gonzalo García 6, Santiago Checura 0, Fabricio Djurdjevic 6, Alexis García 2, Santiago Acuña 18, Liam Zeinsteger 0, Eliseo Llano 6, Juan Johnston 9, Braian Maglier 12, Uriel Colussi 4. ENTRENADOR: Juan Cruz Carrasco.

JUVENTUD (64): Leandro López 8, Franco Niz 0, Gerardo Izasiz 8, Diego Torres 0, Gustavo Rosso 2, Renzo Nóbile 13, Fernando Prieto 11, Maximiliano Aranda 9, Sebastián Carabajal 11, Lucas Sandoval 0, Alan Guerra 2. ENTRENADOR: Fernando Rosso.

ÁRBITROS: Nicolás Zapata y Fátima Fernández.