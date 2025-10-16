LA LISTA 503 LLEVÓ SU PROPUESTA A COLONIA ABORIGEN: “QUEREMOS QUE CHACO VIVA OTRA HISTORIA, NO LA HISTORIA DE MENTIRAS QUE HUBO DURANTE 16 AÑOS”

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron en Colonia Aborigen para compartir sus propuestas y reafirmar el compromiso de continuar con la reconstrucción del Chaco.

Durante la jornada de ayer numerosos vecinos se acercaron para manifestar su respaldo a los candidatos y a la gestión del gobernador Zdero, quien con orden, cambio y transparencia está logrando poner de pie a la provincia tras 16 años de impunidad, corrupción y abandono.

En este sentido, Leandro Zdero destacó el acompañamiento de los chaqueños y subrayó la importancia de consolidar los cambios iniciados en 2023. “Queremos que nuestra provincia viva otra historia, no la de la mentira. Se acordarán de los 100.000 puestos de trabajo que prometieron y fueron una mentira. Todo terminaba quedando en manos de algunos vivos, mientras la ayuda social y las viviendas nunca llegaban a la gente”, señaló. Además, repasó los logros de su gestión y la decisión de trabajar sin intermediarios, garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan. “Ahora volvemos a construir viviendas sociales que realmente llegan a la gente, recuperamos la educación, jerarquizamos las escuelas bilingües y damos oportunidades a nuestros enfermeros y médicos originarios”, remarcó.

Por otra parte, cuestionó con firmeza a las gestiones kirchneristas por haber “enterrado el futuro de los chaqueños”.

“Vinieron a condenarnos al 76% de pobreza. Hoy algunos dicen tener soluciones, pero fueron cómplices del vaciamiento del Estado”, sostuvo.

Zdero también hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y la protección de los jóvenes:

“Cuando encontramos drogas en la provincia, actuamos. Creamos el Programa Fortaleza para que los chicos puedan recuperarse, con educación y acompañamiento terapéutico. Queremos que tengan un futuro digno y lejos de la droga”afirmó.

Finalmente, convocó a los chaqueños a votar el próximo 26 de octubre para ratificar el rumbo del cambio. “No dejemos que otros decidan por nosotros. Tenemos candidatos que no se refugian en fueros ni privilegios, que caminan por las calles y quieren trabajar por los chaqueños. Vamos a demostrar que el Chaco puede y va a salir adelante”, cerró.

SILVANA SCHNEIDER: “CON EL GOBERNADOR ZDERO ESTAMOS CONSTRUYENDO UN CHACO DE OPORTUNIDADES REALES PARA NUESTROS JÓVENES”

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, se mostró muy emocionada al dirigirse a los vecinos de Colonia Aborigen. “Quiero que sepan que siempre estaré al lado del Chaco, defendiendo los intereses de cada chaqueño. Junto al gobernador Zdero estamos sentando las bases de una provincia que ofrezca oportunidades reales para nuestros jóvenes, para que sigan eligiendo al Chaco como su hogar y su futuro”, expresó.

Además, Schneider llamó a ratificar el cambio iniciado en 2023: “El 26 de octubre tenemos dos caminos: continuar con el esfuerzo que nos permitió salir del peor momento o permitir que se repitan los errores del pasado”, finalizó.

GUILLERMO AGÜERO: “DURANTE AÑOS SE IGNORÓ LA EDUCACIÓN, HOY SENTAMOS LAS BASES DE UN CHACO DISTINTO”

El candidato a diputado nacional Guillermo Agüero compartió una reflexión sobre su decisión de involucrarse en política. “Recuperé la esperanza cuando apareció esta marea de cambio que lideran Leandro Zdero y Silvana Schneider”, afirmó.

Agüero destacó que el desafío de las elecciones es consolidar un Chaco con oportunidades reales:

“Durante años se mintió hablando de inclusión mientras se condenaba a los chicos a no poder leer ni comprender un texto. Hoy estamos revirtiendo esa historia, sentando las bases de un Chaco distinto”, señaló.

“Esta lista 503 representa a gente honesta, que puede mirar de frente a sus vecinos. El 26 de octubre vamos a decirle basta al pasado y a construir entre todos una tierra de oportunidades para nuestros hijos”, concluyó.