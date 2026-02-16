Abel Pintos cantó «Jijiji» en Cosquín Rock

En el marco del 25º aniversario del Cosquín Rock, el cantautor Abel Pintos fue uno de los grandes protagonistas de la edición 2026, celebrada el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. El encuentro, que convocó a más de 100 artistas distribuidos en siete escenarios simultáneos, volvió a consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes del país.

Ante una multitud que colmó el predio, Pintos ofreció un show intenso y emotivo, pero también cargado de energía rockera. Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando interpretó «Jijiji», el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desatando un pogo masivo que hizo vibrar el aeródromo cordobés y sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.

La celebración tuvo además cruces destacados. Pintos compartió escenario con los integrantes de Eruca Sativa y con Alejandro Kurz, líder de El Bordo, en una fusión que combinó potencia, versatilidad y espíritu festivalero.

A 25 años de su primera edición, el Cosquín Rock demostró que sigue reinventándose y ampliando sus fronteras musicales. Y en esa celebración histórica, Abel Pintos dejó su marca con una actuación que quedará entre las más comentadas de esta edición aniversario.