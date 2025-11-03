¿Cómo quitar el sello, etiqueta o tapa de aluminio de los envases?

El primer paso es retirar y reservar la tapa de plástico del envase.

Voltea la tapa de plástico con la superficie lisa y frótala en círculos sobre el sello, etiqueta o tapa de aluminio que sirve para sellar el producto. Este paso servirá para calentar el pegamento del sello, esto hará más fácil retirarlo.

Retira la película protectora por completo o hasta la mitad.

No olvides tapar nuevamente el producto y refrigerarla para que no pierda la cadena de frío en caso de que no consumas la totalidad de la crema, yogurt, queso, etc.

¿La tapa de alumino debe dejarse o retirarse por completo?

El sitio web Cucinare asegura que siempre han existido opiniones encontradas en cuando a si se debe retirar la tapa o el protector de aluminio o si debe dejarse. Según la licenciada en Nutrición Adriana Pignol, «la función de la tapa no es otra que la de sellar y proteger el alimento herméticamente desde la fábrica hasta el momento en que lo abrimos en casa. Pero al quitar el foil de aluminio, la esterilidad se pierde».

«Si la tapita de aluminio se deja ahí, con el correr de los días se va llenando de bacterias, microbios y moho, y ese es el motivo por el cual hay que quitarlo completamente cuando se abre el alimento», continúa explicando la profesional.