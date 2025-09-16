Zdero convoca a radicales y aliados a ‘defender el cambio’ en las elecciones

Con un mensaje cargado de definiciones políticas y balance de gestión, el gobernador Leandro Zdero, a la vez presidente de la Unión Cívica Radical chaqueña, encabezó un encuentro partidario en la capital provincial donde pidió a la militancia “caminar con la frente en alto” y consolidar el rumbo iniciado en diciembre pasado.

Ante un auditorio colmado de dirigentes radicales, aliados peronistas no kirchneristas, representantes del PRO, libertarios y vecinos independientes, Zdero subrayó que el oficialismo provincial “logró dar vuelta la página de años de retroceso y corrupción” y que ahora la tarea es “sostener, profundizar y defender” los cambios.

Reconocimiento a la diversidad de la coalición

El gobernador destacó el acompañamiento de los distintos espacios que confluyen en la alianza Chaco Puede + La Libertad Avanza, que lo llevó a la gobernación. “Radicales, peronistas, libertarios, gente del PRO, hombres y mujeres que no pertenecen a ningún partido: todos entendieron que la provincia necesitaba un cambio real”, afirmó.

Zdero describió esa unidad como “un gesto de grandeza” que, según dijo, “no está basado en la conveniencia, sino en la convicción de que el Chaco no podía seguir sometido a un mismo grupo de poder”.

“Este es un camino de coraje y de humildad. Por eso les pido que sigamos juntos, porque hay que sostener lo que tanto nos costó conseguir”, señaló.

Balance de gestión: orden y servicios básicos

En su repaso de los primeros meses de gobierno, el mandatario hizo hincapié en el orden institucional y la recuperación de servicios esenciales. “Cuando asumimos, nos encontramos con hospitales desabastecidos, deudas impagas y un sistema de salud colapsado. Hoy hay medicamentos, hay gestión y se está pagando lo que se debía”, afirmó.

También reivindicó las decisiones en materia de seguridad y control del espacio público: “Nos decían tibios, pero demostramos que teníamos coraje: se recuperó la libertad de circular frente a los piquetes que paralizaban la provincia. Hoy hay orden y se respeta la ley”.

El gobernador admitió que el proceso de normalización “no es sencillo” por la situación económica heredada. “Nos tocó pagar deuda tras deuda y todavía queda mucho por hacer, pero no podemos retroceder”, remarcó.

Críticas al kirchnerismo y llamado a movilizar el voto

En tono enfático, Zdero cuestionó a los sectores kirchneristas y a los exgobernadores que, según dijo, “gobernaron 16 años y hoy quieren que volvamos al pasado”.

“Los delincuentes que manejaron la provincia durante tantos años invitan a que nos dividamos. No hay que bajar la cabeza. La sociedad chaqueña ya dijo basta”, expresó, pidiendo a la militancia que trabaje para “convencer a cada chaqueño que no fue a votar en las PASO”.

Presentación de los candidatos al Congreso

Durante el acto, Zdero presentó a los postulantes a senadores nacionales por la lista oficialista. Juan Cruz Godoy, referente de La Libertad Avanza en la provincia, y Silvana –a quien describió como una mujer de “coraje, compromiso y profesionalismo”– serán las principales caras de la boleta que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Vamos todos juntos con la 503, cada uno con su bandera y su escudo, pero con la grandeza de saber que Chaco puede y va a salir adelante”, sostuvo el gobernador en el cierre de su discurso, que fue acompañado por aplausos y cánticos de apoyo.

De cara a octubre

El mensaje de Zdero, que combinó un balance de gestión con un fuerte llamado a la unidad, busca consolidar el frente oficialista de cara a los comicios de octubre. La apuesta, según dirigentes presentes, es reforzar el respaldo legislativo para avanzar en reformas y garantizar la gobernabilidad en un escenario económico complejo.

Con un tono de campaña pero también de gestión, el gobernador dejó en claro que su objetivo inmediato es blindar el proyecto que inició en 2023. “No podemos volver atrás”, repitió, convocando a todos los sectores que lo acompañaron a “defender en las urnas el cambio que los chaqueños eligieron”.