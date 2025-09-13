Dos jóvenes detenidos en Resistencia por venta de droga y tenencia de arma casera

Resistencia, 12 de septiembre de 2025 – Personal de la Comisaría Octava de Resistencia detuvo a dos hombres e incautó cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego de fabricación casera durante un operativo en el barrio Del Valle.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20, en la avenida Rissione al 1100, luego de que un transeúnte alertara a la policía de que en un pasillo de la zona se estaba vendiendo droga. Según informó la fuerza, se organizó un “operativo cerrojo” con apoyo de motoristas, y al ingresar al lugar los agentes encontraron a dos personas alrededor de una mesa.

Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos, que vestía un buzo rosado con capucha, arrojó un bulto entre los pastos. El otro permaneció sentado junto a una balanza de precisión y varios elementos de corte.

Los demorados fueron identificados como Braian Jonathan Emanuel Rivas, de 18 años, y Lucas Osvaldo Segovia, de 27, domiciliado en el barrio Don Bosco. En presencia de testigos, los uniformados hallaron en el bulto un arma de fabricación casera y, en la mesa, 3,06 gramos de cocaína, $47.500 en efectivo, una balanza de precisión, recortes de polietileno, un cuchillo tipo serrucho, un teléfono celular Motorola, una motocicleta Honda Wave blanca (dominio A086QKX), una silla plástica y una mesa pequeña de plástico y metal.

Especialistas de la División Microtráfico confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína. Por orden de la Fiscalía Antidrogas Nº 1, Rivas y Segovia quedaron detenidos por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, en función de la Ley 2304-N.

Además, el fiscal dispuso iniciar actuaciones separadas para Rivas por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, referido a la tenencia de armas de fuego de fabricación casera.

El operativo contó con la supervisión del Comisario Inspector Jesús Juan José Ojeda, jefe de la Zona I Metropolitana, y el apoyo del personal de la División COM, que colaboró en el perímetro de seguridad.