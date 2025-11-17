Ingreso al Tribunal de Cuentas: ya está el orden de mérito

177441w850h503c.jpg

El Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco hizo público este lunes el Listado de Orden de Mérito Final correspondiente a los postulantes que han superado las instancias previstas en el Concurso Externo de Antecedentes, Oposición y Competencia, convocado para cubrir los cargos vacantes de Categoría Auxiliar Administrativo.

La nómina está compuesta por los 120 aspirantes con mayor puntaje.

Desde el organismo de control estatal indicaron que el Tribunal de Admisión y Calificación llevó adelante todas las etapas del proceso, conforme a la normativa vigente, y elevó la nómina final resultante de la evaluación integral de los postulantes.

2025-11-17-Listado-Orden-de-Merito-Final-(2)

