Zdero puso en funciones a las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario Provincial

Este martes, el gobernador Leandro Zdero tomó juramento a las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia. En un acto realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, asumieron Marisa Soledad Godoy como jefa y Walter Ariel Bagatoli como subjefe del organismo.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, entre otras autoridades. Durante el acto, el mandatario provincial destacó que la nueva conducción dará continuidad a la línea de trabajo vigente, incorporando nuevos desafíos para fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario. “Esta nueva administración continuará la línea de gestión anterior y asumirá los nuevos desafíos para seguir mejorando el servicio”, expresó.

Asimismo, Zdero valoró el trabajo de las autoridades salientes, Gilda Maidana y Fabián Sotelo, quienes dejaron sus funciones por motivos personales, y remarcó que la gestión continuará enfocada en tres ejes fundamentales: garantizar la paz social, promover el bienestar de las personas privadas de la libertad y mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario.

“El pueblo del Chaco quiere que consolidemos el trabajo que venimos llevando adelante y que sigamos marcando el rumbo de una provincia que claramente está haciendo las cosas bien”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el ministro Matkovich subrayó que las nuevas autoridades cuentan con la capacidad y trayectoria necesarias para dar continuidad a la gestión. En ese sentido, aseguró que las políticas del área seguirán centradas en el cuidado de las personas privadas de la libertad y en su proceso de reinserción social. “Tenemos el personal necesario para llevar adelante una política de contención, con equipamiento, infraestructura y nuevas obras que próximamente inauguraremos”, afirmó. Además, adelantó que se profundizará el trabajo articulado con la Policía del Chaco en materia de prevención del delito.

Compromiso con la capacitación y la reinserción

Al asumir el cargo, la nueva jefa del Servicio Penitenciario, Marisa Godoy, expresó su satisfacción por el desafío y remarcó la responsabilidad que implica la función. “Profundizaremos en los dos ejes centrales del Servicio Penitenciario, la guarda y custodia, y la reinserción social de las personas privadas de su libertad. También vamos a trabajar en el bienestar de los agentes penitenciarios, haciendo especial hincapié en la capacitación de todo el personal que se desempeña en contexto de encierro”, señaló.