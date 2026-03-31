Exposición “Arquitectura de la fe” de Gabriel Canteros en el CCN de la UNNE

La inauguración se realizará el próximo miércoles 1 de abril, a las 20.30 hs., en la Sala Sagarduy del Centro Cultural Nordeste de la UNNE, en A. Illia 355, de Resistencia. La exposición forma parte de las actividades previstas del ciclo “Viví la Semana Santa: nuestra fe, nuestra identidad”, articulado entre organismos y representaciones culturales del Gobierno del Chaco, el Arzobispado de Resistencia, la Municipalidad de Resistencia y la UNNE.

Gabriel Canteros es un reconocido acuarelista y docente especializado en paisaje urbano y pintura con acuarela. Con más de nueve años de experiencia, imparte cursos online y dicta charlas internacionales, enfocado en la luz, sombra y la narrativa emocional del espacio.

Arquitectura, arte y fe, por Javier Vargas

La obra de Gabriel Canteros despliega un universo donde la arquitectura trasciende su materialidad para convertirse en experiencia espiritual. La muestra propone un recorrido sensible por espacios que no solo se construyen con muros, luces y proporciones, sino también con espiritualidad, creencias, memorias y silencios compartidos.

Las acuarelas de Canteros se sitúan en ese umbral donde la precisión del dibujo arquitectónico se encuentra con la atmósfera etérea del agua y el color, luces y sombras. Iglesias, capillas, oratorios y espacios de recogimiento emergen desde una mirada que no busca la representación literal, sino la evocación de lo intangible: la luz, la quietud del aire, la presencia humana frente a lo trascendente, lo sagrado.

La arquitectura aparece como mediadora entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo visible y lo inmaterial que se habita suavemente el espacio. “Arquitectura de la fe” es una invitación a habitar la arquitectura desde lo esencial: como un acto de contemplación, de encuentro y de sentido de la vida.