Zdero acompañó el 90° aniversario de Vélez Sarsfield de Tres Isletas y entregó equipamiento deportivo

Tres Isletas. En el marco del 90° aniversario del Club Social y Deportivo Vélez Sarsfield de Tres Isletas, el gobernador Leandro Zdero participó este sábado de los festejos y encabezó la entrega de equipamiento deportivo, en una actividad orientada a fortalecer el desarrollo del deporte en el interior provincial.

Durante el acto, el mandatario destacó el rol social de las instituciones deportivas en la comunidad. “Estas instituciones son refugio, contención y unión para muchos chicos de la provincia”, expresó, y remarcó que en estos espacios se promueven valores como el compañerismo, la solidaridad, la competencia sana y el respeto.

En esa línea, Zdero puso en valor la trayectoria del club dentro de la localidad, al señalar que “nace antes que la misma comunidad” y que ha marcado un camino a través de su participación en diversas disciplinas deportivas. Además, ratificó el acompañamiento del Estado provincial al sostener: “Vamos a seguir acompañando. Felices 90 años de vida, de esfuerzo y de trabajo”.

Por su parte, el presidente de la institución, Marcelo Hernández, agradeció la visita y el respaldo oficial. “Es un día histórico para nosotros tener una visita como la del gobernador. Este apoyo nos permite avanzar, fortalecernos y seguir brindando un espacio de contención y desarrollo para los jóvenes”, afirmó.

El deporte como política pública

En el marco de la actividad, el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, subrayó que el deporte constituye “una política de Estado” y destacó la importancia de los clubes como espacios de inclusión y formación.

La iniciativa fue posible a través de un trabajo articulado entre la Fundación Soy Chaco, Lotería Chaqueña y el Instituto del Deporte Chaqueño, organismos que aportaron equipamiento e insumos para fortalecer las actividades deportivas y mejorar la infraestructura del club.

Entre los elementos entregados se incluyen reflectores LED, pelotas de fútbol, vóley y básquet, juegos de camisetas, pecheras, colchonetas, escaleras de coordinación y materiales para tareas de mantenimiento del predio, como pintura y estructuras metálicas.

Del acto también participaron el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la intendenta local, Marcela Duarte; y autoridades de la fundación, junto a vecinos de la comunidad.