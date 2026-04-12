Violento episodio en Fontana: atacaron a policías y dañaron un móvil

Un procedimiento policial por ruidos molestos derivó en un hecho de violencia durante la mañana de este domingo en el barrio Malvinas Argentinas, donde un grupo de personas agredió a efectivos y provocó daños en un móvil oficial. Un joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se registró alrededor de las 7:45, cuando personal de la Comisaría Tercera acudió a un llamado al sistema de emergencias 911 en inmediaciones de calle Corrientes al 3900. Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de unas 20 personas reunidas en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al solicitarles que se retiraran, varios integrantes del grupo reaccionaron de manera agresiva. En ese contexto, una agente fue empujada y los efectivos fueron atacados con palos, botellas y otros elementos contundentes.

Ante la situación y al verse superados en número, uno de los uniformados efectuó disparos disuasivos con escopeta hacia el suelo, con el objetivo de dispersar a los agresores y resguardar la integridad del personal.

Durante el incidente, el móvil policial sufrió la rotura de su luneta tras recibir un impacto. De inmediato, se solicitó apoyo de otras unidades, que al llegar realizaron recorridas por la zona y lograron demorar a un joven de 18 años.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial con intervención de Medicina Legal. En tanto, personal de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del joven en una causa por “supuestos daños al bien del Estado y atentado contra la autoridad”, mientras continúan las tareas para identificar al resto de los participantes del hecho.