Educación promueve el interés por la ciencia con actividades para todos los niveles

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, llevó adelante una jornada intensiva con exposiciones, experiencias, talleres y conversatorios destinada a estudiantes de distintos niveles y modalidades, en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril.

La fecha recuerda el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, destacado investigador argentino y primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Medicina en 1947, y busca resaltar el rol clave de la investigación, el desarrollo y la innovación en la sociedad. La Jornada Científico Tecnológica Escolar se desarrolló el pasado jueves en el Centro de Innovación “ELE”, recientemente inaugurado por el gobernador Leandro Zdero en Resistencia, con el objetivo de sensibilizar a estudiantes, docentes y a la comunidad sobre la importancia de la ciencia y la tecnología, promoviendo además vocaciones científico-tecnológicas en las nuevas generaciones.

Participaron estudiantes y docentes de diversas instituciones, entre ellas el Jardín de Infantes Nº 253, la EEP Nº 168, la EES Nº 68 y Nº 73, el ISPEA, el IES “San Fernando Rey”, la EEE Nº 1 y la EFP Nº 7. También se sumaron profesionales del CONICET, de la UNNE, del Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz”, el centro educativo AstronoR y el Museo Casa Jardín Botánico “Augusto Schulz” de Colonia Benítez.

La subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, dio la bienvenida y destacó que el Centro de Innovación es un espacio pensado “para todos los niños, adolescentes y jóvenes de la provincia, con el objetivo de acercarlos a los conocimientos de la ciencia y la tecnología”.

Queremos que los próximos premios Nobel puedan surgir de nuestra provincia y de estos espacios que estamos formando”, expresó. Además, valoró la participación de las instituciones y remarcó la importancia de “construir y fortalecer entre todos estos ámbitos de acercamiento, investigación y aprendizaje”.

En ese marco, la empresa Ecom Chaco, representada por su vicepresidenta Marina Kremar, realizó la entrega de dispositivos tecnológicos, entre ellos robots, para potenciar el estudio y la investigación. “La tecnología es el presente y también el futuro de nuestra provincia”, señaló.

Por su parte, el Instituto de Cultura del Chaco donó libros de autores locales para la biblioteca del espacio. Acompañaron la actividad el director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo, supervisores, la directora del Museo del Instituto de Cultura, Marcela Bernardis, y equipos técnicos de la Subsecretaría.

Propuestas innovadoras para todos los niveles

Durante toda la jornada se desarrollaron múltiples actividades orientadas a distintos niveles educativos:

-Taller “Chiqui Digitales” (Nivel Inicial)

-Taller “Manos a la tierra”, del Jardín Botánico Schulz (Nivel Inicial).

-Taller “Entomologuitos” (Nivel Primario)

-Taller “Gif y Mapping” (Nivel Secundario).

-Taller “Proyecto X”, del IES “San Fernando Rey” (Nivel Superior).

-Conversatorio “Malvinas Chaco, cercanas en la memoria” (Nivel Secundario).

-Taller “Fósiles al futuro. Viaje 3D al pasado” (Nivel Primario).

-Taller “Arte-Experimentación- Acción”, a cargo de David Abt (Nivel Primario)

-Taller “Las formas mágicas en la ciencia”, a cargo de David Abt (Nivel Primario)

-Talleres de robótica y programación (Nivel Secundario)

-Charla y observación astronómica, a cargo de AstronoR (Jóvenes y Adultos).