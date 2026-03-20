Ya está habilitado el Refrigerio para empleados públicos

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que este viernes 20 ya se encuentra acreditado el Refrigerio, destinado a los trabajadores activos de la administración pública provincial.

El beneficio será depositado en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, lo que permitirá que los empleados públicos puedan disponer de los fondos de manera inmediata en la actividad comercial local.

Dicho instrumento facilita la operatoria y asegura mayor agilidad en la acreditación del beneficio.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación «representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible».