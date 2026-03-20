Adiós a la leyenda del cine de acción: Chuck Norris murió a los 86 años

El actor y referente de las artes marciales Chuck Norris murió este jueves a los 86 años, tras haber sido internado en Hawái luego de sufrir una emergencia médica. La noticia generó un fuerte impacto a nivel mundial entre fanáticos y figuras del espectáculo.

El fallecimiento fue confirmado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su familia compartió un emotivo mensaje. «Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz», expresaron.

En el comunicado destacaron no solo su trayectoria pública, sino también su rol en el ámbito familiar. «Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia», señalaron.

Además, resaltaron el legado que deja tras décadas de carrera: «Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas».

El mensaje concluye con palabras de agradecimiento hacia sus seguidores: «Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos».

Con su partida, el mundo despide a una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y las artes marciales, cuyo legado continuará vigente en generaciones de seguidores.