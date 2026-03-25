Vuelve PaLabrar, el taller literario del que nacen proyectos colectivos

El Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco invita a una nueva edición de PaLabrar, el taller literario de Mario Caparra pensado “para trabajar la propia escritura y crear proyectos colectivos”. Los encuentros serán los jueves de 19 a 21, iniciando el 9 de abril. Los cupos son limitados y el primer encuentro es libre y gratuito.

Surgido hace tres años en el Cecual, el taller suma en esta edición el acompañamiento de la librería El Árbol Amarillo (Sarmiento 710), donde se realizarán algunos encuentros para trabajar “a libro abierto” con su cuidado catálogo de poesía y narrativa breve. Ambos espacios funcionarán como sedes, y en las etapas finales se realizarán rondas de lectura para compartir lo producido.

Mario Caparra -escritor y Máster en Escritura (USAL, España)- concibió el espacio como “una pequeña caja de herramientas para escribir, corregir y compartir poemas y otras formas breves”, precisando que “la inventiva, la música y las figuras forman parte de esa caja”. Pero además de la propia escritura, el taller propone un abordaje colectivo: idear publicaciones, espectáculos y formas de socializar lo producido.

“De la convocatoria 2024 surgió el grupo Maridaje, que ya presentó un espectáculo, un libro colectivo y cuyos integrantes preparan sus libros individuales. Esperamos coronar el taller de este año con un nuevo libro y nuevos espectáculos”, subrayó el coordinador.

PaLabrar se centra en la poesía y se extiende a otras formas breves -microrrelatos, aforismos, letras de canción- que comparten recursos como la musicalidad o la condensación. Aunque desarrolle conceptos teóricos, el abordaje es práctico: “trabajamos lectura, escritura y retoques a partir de muchísimos textos, siempre desde el disfrute”, precisó Caparra.

El taller apunta a adultos y jóvenes desde 18 años, con o sin experiencia literaria. El costo mensual es de $28.000 e incluye todo el material, impreso y digital. Para más información, se puede consultar al coordinador a través de Facebook (Mario Caparra) o WhatsApp (362-4883431).

El coordinador

Mario Caparra es escritor y Máster en Escritura (USAL, España). Tiene más de 20 años trabajando en la escena independiente de la región. Es fundador, junto a Luis Argañarás y Tony Zalazar, del taller y editorial Ananga Ranga. Publicó cinco poemarios, entre ellos Último tango en parir (2006) y Morir no es para cualquiera (2020), con los que obtuvo distinciones nacionales y provinciales. En 2010 coescribió Arquitextos. Herramientas creativas para la producción literaria, publicado por el ICCh.