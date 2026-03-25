Municipales de Resistencia ya tienen fecha de pago de salarios

Este miércoles, desde la Comuna de Resistencia informaron la fecha de pago de los salarios del mes de marzo, para los trabajadores del lugar.

Así, los municipales percibirán sus haberes el próximo martes 31, en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.

El sueldo llegará con un incremento del 9% sobre el básico de los empleados en todas sus categorías.

Asimismo, se hará efectivo con el pago de haberes de marzo y se abonará el último día hábil del mes.