Abril en el Guido Miranda: música, teatro y danza en una cartelera con propuestas locales y nacionales
El Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, presenta su agenda de abril 2026 con una programación diversa que reúne propuestas de música, teatro, danza y humor, pensadas para públicos de todas las edades.
Como cada año, el espacio renueva su compromiso con la escena cultural regional y nacional, ofreciendo espectáculos de distintos lenguajes artísticos en su Sala de Teatro.
Agenda completa
Piano y canciones- Coqui Ortiz. Juan Mora. Paloma Ortiz- Ciclo Preludios en el Bösendorfer- (Música)
Viernes 10 – 21 hs
The Beats “A través del Tiempo”- (Música)
Sábado 11 – 21 hs
«La Risa Que Me Parió» – Pablito Castillo- (Humor)
Domingo 12 – 20 hs
Concierto Sinfónico – Clásicos del Cine- Orquesta Épica del Nordeste (Música sinfónica y coral en vivo)
Jueves 16 – 21 hs-
Chechelos- Grupo invitado: La Orquesta del Cruce Viejo-(Música)
Sábado 18 – 21 hs
Lírica y Humor Los Tenores – Ópera Bis (Música)
Domingo 19 – 20.30 hs
La Ballena con Julio Chavez -(Teatro)
Miércoles 22- 21 hs
Freak Show- Grupo Folio- Ciclo Poen Alarcón-(Teatro)
Jueves 23 –21 hs
El Hada de las muñecas – Ballet y Jazz Estudio LMD y Escuela de Ballet Verónica Turtola – (Danza)
Viernes 24 – 21.30 hs
Coti (Música)
Sábado 25 – 21hs
Kevin Johansen &Liniers- Gira Nea (Música)