Votó Guillermo Agüero: «Todo cambio genera miedos pero los invito a participar»

Este domingo por la mañana, el subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Lista 503, Guillermo Agüero, emitió su voto en la Escuela Nº 41.

Desde allí, destacó el nuevo sistema, asegurando que se trata de «un formato superador que transparenta el sistema, agiliza y ahorra costos. Pero todo cambio genera miedos y preocupación en la gente», reconoció.

«Es importante la participación ciudadana para que otros no terminen definiendo por nosotros», señaló.

Asimismo, mencionó que siente enorme orgullo por participar. «Es un momento clave en la vida democrática, así que reiteramos a la comunidad que se acerque y participe», pidió.

«Los resultados estamos viendo dónde los esperamos, lo vamos a definir con el equipo. Hablé con el gobernador Zdero, recibiendo mensajes de los distintos fiscales, con buena organización y mucho compromiso», destacó.

Por último, expresó: «Esta elección me encuentra con toda la energía con toda la fuerza, estoy convencido de empujar por este proyecto».