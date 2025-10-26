Rosario Goitia animó a los jóvenes a votar para «decidir el futuro del país»

DeWatermark.ai_1761484082799

Rosario Goitia, candidata en primer lugar a diputada nacional por la Lista 503 La Libertad Avanza, votó este domingo a las 9 en la Mesa 935 de la Escuela de Educación Primaria Nº 784 «Cornelio Saavedra» de Resistencia.

Al salir del establecimiento, Goitía expresó sentirse «muy comprometida con una responsabilidad enorme, viviendo esta fiesta de la democracia«. Además, agradeció «a todos los fiscales que están cuidando los votos» y resaltó la relevancia del momento: «Es un domingo especial donde se elige el futuro del país y del Chaco «.

Dirigiéndose a la población chaqueña y, en particular, a los jóvenes, la candidata enfatizó: «Les hablo a los chaqueños y a los jóvenes que ejerzan su derecho cívico y su obligación, porque si no lo hacen otros van a elegir el futuro del país. Esta es una elección bisagra, por lo que animo a que vayan a votar».

Goitia adelantó que esperará los resultados en la sede partidaria de calle Entre Ríos y que luego probablemente se reunirá con representantes de la UCR. «Animo a todos que vayan a votar, con prudencia «, concluyó.

 

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-26 at 09.00.59 (1)

Claudia Panzardi: «Voté por el Chaco»

183907w850h478c.jpg

Para liberar delincuentes, un grupo de hombres atacó a oficiales de policía

WhatsApp Image 2025-10-25 at 15.02.38

Intenso trabajo de SECHEEP para restablecer el servicio eléctrico afectado por la tormenta

Te pueden interesar

648570w850h450c.jpg

Zdero emitió su voto: «Es una gran oportunidad para elegir; que nadie se quede en su casa»

163297w850h480c.jpg (1)

Este lunes 27 no habrá clases en las escuelas donde se vota

183919w850h505c.jpg

Votó Guillermo Agüero: «Todo cambio genera miedos pero los invito a participar»

DeWatermark.ai_1761484082799

Rosario Goitia animó a los jóvenes a votar para «decidir el futuro del país»

DeWatermark.ai_1761484068160

Juan Cruz Godoy: «No vamos a festejar antes; Bilardismo a full»