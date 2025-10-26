Rosario Goitia animó a los jóvenes a votar para «decidir el futuro del país»

Rosario Goitia, candidata en primer lugar a diputada nacional por la Lista 503 La Libertad Avanza, votó este domingo a las 9 en la Mesa 935 de la Escuela de Educación Primaria Nº 784 «Cornelio Saavedra» de Resistencia.

Al salir del establecimiento, Goitía expresó sentirse «muy comprometida con una responsabilidad enorme, viviendo esta fiesta de la democracia«. Además, agradeció «a todos los fiscales que están cuidando los votos» y resaltó la relevancia del momento: «Es un domingo especial donde se elige el futuro del país y del Chaco «.

Dirigiéndose a la población chaqueña y, en particular, a los jóvenes, la candidata enfatizó: «Les hablo a los chaqueños y a los jóvenes que ejerzan su derecho cívico y su obligación, porque si no lo hacen otros van a elegir el futuro del país. Esta es una elección bisagra, por lo que animo a que vayan a votar».

Goitia adelantó que esperará los resultados en la sede partidaria de calle Entre Ríos y que luego probablemente se reunirá con representantes de la UCR. «Animo a todos que vayan a votar, con prudencia «, concluyó.