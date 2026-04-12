Investigan al intendente de La Clotilde por presunto uso indebido de recursos públicos

La Justicia chaqueña inició una investigación preliminar contra el intendente Víctor Gasko y su hija, Marcela Gasko, a partir de una denuncia por el presunto uso indebido de bienes del Estado con fines particulares.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el hecho fue denunciado por un ciudadano y derivó en la intervención del fiscal de turno de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ordenó una constatación policial.

El procedimiento se llevó a cabo el 9 de abril por la noche, cuando efectivos verificaron la presencia de un camión con chasis y acoplado perteneciente a la Municipalidad de La Clotilde, estacionado en la vía pública y cargado con perillas de algodón.

Según la denuncia, el vehículo habría sido utilizado el día anterior para trasladar producción algodonera perteneciente al jefe comunal y a su hija desde campos de su explotación hasta la Cooperativa Agrícola de San Bernardo, establecimiento vinculado a un familiar directo.

La presentación sostiene que el uso de un bien público para fines privados habría generado un beneficio económico indebido, al evitar la contratación de un servicio de transporte particular que, de otro modo, debería haber sido afrontado con recursos propios.

La causa se encuentra en etapa inicial y busca determinar si los hechos encuadran en el delito de peculado, que sanciona el uso indebido de recursos estatales por parte de funcionarios públicos.

Hasta el momento no se informó sobre imputaciones formales, y se espera que en los próximos días la Justicia avance en la recolección de pruebas y la toma de testimonios para esclarecer lo ocurrido.