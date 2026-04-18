El maíz fue el producto más exportado de Chaco en 2025

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Según los últimos datos oficiales, el maíz lidera el ranking de exportaciones chaqueñas con más de 137 mil toneladas exportadas, y se consilida así como el motor del comercio exterior provincial .

El perfil exportador de Chaco en 2025 mostró una matriz concentrada en el agro. China es el principal destino de las exportaciones chaqueñas, ya que concentra el 29% del volumen total exportado, y marca así el pulso de demanda, especialmente en granos.

Detrás del maíz, la soja mantiene un peso clave. El dato a observar es que el 96% de los envíos tiene como destino final el gigante asiático, lo que muestra dependencia de ese mercado.

Sin embargo, la canasta exportadora no se limita a productos primarios. El extracto de quebracho y las fibras de algodón se ubican dentro del top 10 de rubros exportados y aportan valor agregado.

En paralelo, el mapa de destinos muestra matices. Mientras China prioriza el volumen, países de la región como Brasil y Chile demandan una oferta más diversificada, y amplían así las oportunidades para distintos sectores productivos.

Con este escenario, el desafío para la provincia pasa por evitar depender de un solo mercado y profundizar la diversificación, tanto en destinos como en productos con mayor valor agregado.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

  1. Maíz: +137 mil toneladas (25% de las exportaciones)
  2. Soja: +95 mil toneladas (17,3%)
  3. Trigo: +78 mil (14,3%)
  4. Resto de productos primarios: +71 mil (12,9%)
  5. Sorgo granífero: +51 mil (9,4%)

PRINCIPALES DESTINOS

  1. China: 159 mil toneladas (29% de las exportaciones)
  2. Otros: 28%
  3. Chile: 61.700 (11%)
  4. Brasil: 41.900 (8%)
  5. Vietnam: 35.300 (6%)

Internacionales

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