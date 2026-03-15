Villa San Martín fue contundente en La Rioja y derrotó con claridad a Fusión

Villa San Martín cerró su paso por La Rioja con una victoria contundente al superar a Fusión Riojana por 91 a 69, en un partido importante en la recta final de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El encuentro comenzó con un trámite equilibrado. Durante el primer cuarto ambos equipos intercambiaron aciertos y mantuvieron la paridad en el marcador. El conjunto local encontró respuestas ofensivas en Joel Escalante, mientras que la visita logró sostener el ritmo para cerrar el parcial igualado en 21.

La historia cambió en el segundo período. Allí Villa San Martín elevó su intensidad, movió mejor el balón y encontró caminos claros hacia el aro. Con un ataque muy efectivo, los chaqueños marcaron un contundente parcial de 29 a 14 que les permitió irse al descanso largo con una ventaja considerable.

En el tercer cuarto, Fusión intentó reaccionar y el juego volvió a emparejarse. El equipo riojano buscó reducir la diferencia, aunque el conjunto dirigido por Gastón Japez administró con inteligencia la ventaja. El parcial fue 16 a 15 para los locales, pero la distancia seguía siendo favorable para la visita.

En el tramo final, Villa San Martín volvió a imponer condiciones. Con buena circulación de balón y control del ritmo de juego, el Tricolor ganó el último cuarto 26 a 18 y terminó sellando una clara victoria por 91 a 69.

Uno de los aspectos determinantes del partido fue la gran efectividad en tiros de dos puntos del equipo chaqueño, que registró un notable 73 por ciento (30 de 41). Además, dominó ampliamente en los rebotes (42 a 25) y en las asistencias (23 a 9), reflejando su superioridad en el juego colectivo.

Con el triunfo, el equipo resistenciano se ubica en la séptima posición de la Conferencia Norte, con 15 triunfos y 13 derrotas, a falta de cuatro juegos para el cierre de la fase regular.

Los destacados

En el equipo ganador se destacaron Rómulo Gusmao Costa con 15 puntos, Estefano Simondi con 13, Facundo Fernández Gago y Elian Centeno García con 12 cada uno, además de Favio Vieta Stechina con 9.

Por el lado de Fusión Riojana, el máximo anotador fue Joel Escalante Zamora con 21 puntos, acompañado por Lautaro Velázquez con 11, Juan Rodríguez Llarena y Giona Fuentes Foddis con 9 cada uno, y Matías Vergara con 7.