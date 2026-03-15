Pampa Almirón: un menor de edad apuñaló a un joven de 22 años

Este domingo, cerca de las 2:20, se registró una grave riña callejera entre varios jóvenes en el barrio Aipo de Pampa Almirón.

Testigos de la pelea dieron aviso a la policía sobre la pelea. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un joven de 22 años, herido de arma blanca, mientras que unos metros más adelante interceptaron a dos menores, de 14 y 16 años; entre las prendas de este último encontraron el cuchillo presuntamente utilizado durante el ataque.

El herido fue llevado rápidamente al hospital local, donde recibió las curaciones prioritarias, mientras que los menores de edad fueron llevados a la dependencia policial. El de 14 años, por orden del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, fue restituido a sus tutores, mientras que el de 16 quedó detenido y el arma fue secuestrada.