Villa Río Bermejito vivió una jornada histórica junto al Ejército Argentino

El pasado 2 de septiembre, Villa Río Bermejito se tiñó de celeste y blanco para recibir por primera vez en su historia la visita oficial del Ejército Argentino, en una jornada que combinó emoción, patriotismo y un fuerte sentido comunitario.

La actividad comenzó por la mañana con la presencia de la banda musical y los Granaderos, que desfilaron por las calles principales de la localidad, aportando música, disciplina y colorido al encuentro. Los vecinos acompañaron con entusiasmo, ondeando banderas y celebrando una ocasión que rápidamente se convirtió en un hito para la memoria colectiva del pueblo.

Ya en horas de la tarde, la Plaza Independencia se transformó en el centro de las actividades con un desfile vehicular en el que se exhibió parte del equipamiento militar del Ejército. La presencia de más de 60 soldados permitió un contacto directo con la comunidad, especialmente con los más chicos, quienes no ocultaron su alegría al poder dialogar con los uniformados, sacarse fotografías y conocer de cerca los vehículos y herramientas que utilizan en sus misiones.

El intendente Omar Reis destacó la importancia de este tipo de actividades que, además de ofrecer un espectáculo inusual para la región, cumplen un rol educativo y formativo en los jóvenes. “Es un honor recibir al Ejército Argentino en nuestra localidad. Este tipo de iniciativas fortalecen los valores patrios, acercan a la comunidad a nuestras fuerzas armadas y dejan un aprendizaje imborrable en las nuevas generaciones”, subrayó.

La jornada tuvo también un momento de gran carga emotiva con la visita de ex combatientes, quienes compartieron sus experiencias y fueron homenajeados por los presentes. Su participación, junto con la presencia de los Granaderos y la banda musical, dotó al evento de un valor simbólico que trascendió lo festivo, conectando a la comunidad con la historia y el sacrificio de quienes defendieron al país.

Para los habitantes de Villa Río Bermejito, esta jornada no fue una más. Se trató de la primera vez que vehículos militares visitan la localidad, lo que convirtió al evento en una experiencia inédita y sumamente enriquecedora. El agradecimiento al Ejército Argentino fue unánime, tanto por la predisposición de sus integrantes como por el mensaje de unión, respeto y patriotismo transmitido a lo largo del día.

Con esta visita, Villa Río Bermejito no solo vivió una fiesta popular, sino también un acontecimiento que quedará grabado en la historia de la localidad como símbolo del vínculo creciente entre las fuerzas armadas y la sociedad civil.