El Gobierno presentó el Programa Provincial de Voluntariado Ambiental «Chaco Planta Vida»

La vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, y el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, lanzaron este jueves, junto al Municipio de Resistencia, el programa provincial de voluntariado ambiental «Chaco Planta Vida».

La iniciativa, que se realiza en el marco del Día Nacional del Árbol contempla actividades, talleres y experiencias para propiciar el cuidado del arbolado urbano en los diferentes municipios de la provincia.

El objetivo es convocar y comprometer a la ciudadanía para concientizar sobre la importancia de la cuestión ambiental, señalaron oficialmente.

«Es un tema transversal a las diversas áreas del Estado e instituciones, una temática que nos debería importar a todos, porque tiene que ver con nuestros modos de habitar la ciudad, de consumir y su impacto en nuestro hábitat que es la ciudad y la naturaleza», sostuvo Valdez.

El plan contempla una serie de iniciativas tendientes a sensibilizar y concientizar sobre la importancia y el cuidado del ambiente. Para ello el Instituto de Cultura y la Subsecretaría de Ambiente, conformarán pequeños escuadrones de voluntarios comprometidos con el ambiente y el cuidado del arbolado urbano.

«Queremos que estos equipos de voluntarios se comprometan a cuidar y revalorizar las especies de árboles autóctonos que son esenciales para la vida», indicó Valdez, quien destacó la importancia que tienen los árboles en la ciudad en cuanto a que constituyen un regulador de temperatura natural y aseguran el ciclo del agua, entre otros beneficios.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente Mariano Moro señaló que la implementación de este programa implica un trabajo articulado con diferentes áreas y la Municipalidad de Resistencia, además se trabaja en llevar este programa de voluntariado provincial a las distintas municipalidades del interior provincial.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa Chaco Planta Vida contempla la realización durante este mes de numerosas actividades en articulación con otras instituciones como la Casa de las Culturas, el Museo Natural de Ciencias Augusto Schultz, Cecual, el Centro Cultural Ítalo-Argentino, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad y el Programa de Voluntariado Provincial de la Subsecretaría de Ambiente.

El cronograma de actividades establece para el 10 de septiembre la realización de talleres y convivencias en la Casa de las Culturas. Se realizará un taller sobre arbolado urbano y se entregarán plantines. El 16 de septiembre las actividades se trasladarán al Museo Schultz y el 19 volverán los talleres en la Casa de las Culturas. Finalmente el 24 de septiembre se realizará una actividad para cerrar el ciclo en el Museo de Ciencias Naturales «Agusto Schultz».