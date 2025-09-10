Villa Río Bermejito refuerza las tareas de mantenimiento y limpieza urbana

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, bajo la gestión del intendente Omar Reis, informó que a través del área de Obras y Servicios Públicos se vienen ejecutando intensas tareas de mantenimiento en distintos puntos de la localidad.

Las labores se concentran principalmente en la canalización de desagües, acción fundamental para mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia y prevenir anegamientos en los barrios. A esto se suman trabajos de limpieza, recolección de residuos y embellecimiento de espacios públicos, con el objetivo de garantizar un entorno más saludable para los vecinos.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente, que busca no solo mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también proyectar una ciudad más ordenada y atractiva para quienes la visitan.

“El compromiso de nuestra gestión es seguir trabajando todos los días para que Villa Río Bermejito sea una localidad limpia, cuidada y con servicios que respondan a las necesidades de la gente”, señalaron desde la administración de Reis.

Vecinos de distintos sectores valoraron la continuidad de estas intervenciones, destacando que la limpieza de desagües y espacios comunes contribuye a la prevención de enfermedades y al cuidado del ambiente.

Con estas medidas, la Municipalidad reafirma su compromiso con el bienestar comunitario, fortaleciendo las políticas locales de servicios públicos y mantenimiento urbano.