Villa Ángela: el municipio realizó más de 50 intervenciones para mejorar el alumbrado público

La Municipalidad de Villa Ángela, a través de la oficina de Alumbrado Público, llevó adelante una intensa agenda de trabajos entre el lunes 1 y el jueves 4 de septiembre, con el objetivo de mejorar la iluminación en distintos barrios y sectores de la ciudad.

Las tareas incluyeron colocación y recambio de focos LED y de sodio, reparación de cableado dañado, instalación de artefactos completos tipo “perita” y recambio de plafones de 150 watts, entre otras acciones.

Durante las cuatro jornadas, las cuadrillas municipales trabajaron en más de medio centenar de puntos estratégicos, que abarcaron desde el casco céntrico hasta barrios como San Cayetano, Independencia, 96 Viviendas, Chacra 20 y 1° de Mayo, además de importantes arterias como avenida Bittel, avenida La Plata, Los Andes, San Martín, Brasil y Kennedy.

El miércoles 3 se registró la mayor cantidad de intervenciones, concentradas en avenida Bittel y calles aledañas, donde se colocaron y repararon plafones LED de 150 watts, logrando una mejora sustancial en la iluminación de una de las vías más transitadas de la ciudad.

Asimismo, el jueves 4 se realizó un trabajo especial en avenida Luis Cobello, desde Kalemba hasta la ruta 95, en conjunto con una grúa de la empresa SECHEEP, donde se reemplazaron 14 plafones LED y varios metros de cableado.

Desde el municipio destacaron que el programa de mejoras responde al plan integral de mantenimiento del alumbrado público, una de las demandas más frecuentes de los vecinos. “La iluminación adecuada no solo mejora la seguridad en los barrios, sino que también genera un entorno urbano más ordenado y confiable”, señalaron desde la oficina de Alumbrado Público.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso de mantener y ampliar la infraestructura de servicios básicos, priorizando la seguridad y el bienestar de los villangelenses.