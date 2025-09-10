Machagai: detienen a “Cota” Padrón, acusado de atacar a su ex pareja

Machagai, 10 de septiembre de 2025. – En la tarde de este miércoles, la Policía del Chaco detuvo a Aníbal Antonio Padrón, alias “Cota”, de 38 años, quien era buscado por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría de Machagai, bajo supervisión del comisario Alcides Rubén Gómez, y se concretó gracias a tareas de investigación realizadas por la división de servicio externo.

La captura de Padrón se logró con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, la División Rural de esa localidad y el Departamento de Investigaciones de Sáenz Peña. Durante el procedimiento estuvo presente el Crio. Gral. Jorge Caballero, director general de la Zona Interior.

El detenido fue examinado médicamente y luego alojado en la unidad policial de Machagai, donde permanecerá a disposición de la justicia.

La causa, caratulada como “Lesiones graves en contexto de violencia de género” (Expte. N° 130/28-3635-E/25), se encuentra en trámite ante el Equipo Fiscal de Género N° 5 de Resistencia. La denunciante es Antonella Jorgelina Servín, de 19 años, quien días atrás resultó herida tras ser atacada con una botella rota por parte de su ex pareja en un kiosco de la ciudad.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias de rigor y reiteraron su compromiso en el abordaje de casos de violencia de género.