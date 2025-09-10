Machagai: detienen a “Cota” Padrón, acusado de atacar a su ex pareja

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.34.39

Machagai, 10 de septiembre de 2025. – En la tarde de este miércoles, la Policía del Chaco detuvo a Aníbal Antonio Padrón, alias “Cota”, de 38 años, quien era buscado por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría de Machagai, bajo supervisión del comisario Alcides Rubén Gómez, y se concretó gracias a tareas de investigación realizadas por la división de servicio externo.

La captura de Padrón se logró con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, la División Rural de esa localidad y el Departamento de Investigaciones de Sáenz Peña. Durante el procedimiento estuvo presente el Crio. Gral. Jorge Caballero, director general de la Zona Interior.

El detenido fue examinado médicamente y luego alojado en la unidad policial de Machagai, donde permanecerá a disposición de la justicia.

La causa, caratulada como “Lesiones graves en contexto de violencia de género” (Expte. N° 130/28-3635-E/25), se encuentra en trámite ante el Equipo Fiscal de Género N° 5 de Resistencia. La denunciante es Antonella Jorgelina Servín, de 19 años, quien días atrás resultó herida tras ser atacada con una botella rota por parte de su ex pareja en un kiosco de la ciudad.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias de rigor y reiteraron su compromiso en el abordaje de casos de violencia de género.

Más Noticias

419760w790h444c.jpg

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

159679w850h520c.jpg

Se espera un jueves con inestabilidad y algunos chaparrones en Resistencia

5b9ee823-69ba-4241-9cf1-c518cd7530b3

Capitanich completó las 70 localidades del Chaco: “Con nosotros la Provincia funcionaba, hoy solo hay desolación”

Te pueden interesar

544852599_122234584994188894_2398506445738779298_n (1)

Villa Río Bermejito refuerza las tareas de mantenimiento y limpieza urbana

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.34.39

Machagai: detienen a “Cota” Padrón, acusado de atacar a su ex pareja

9152w850h478c.jpg

Resistencia: llega la edición XXII del GP Argentino Histórico

182099w730h436c.webp

El vuelo más largo del mundo conectará Buenos Aires y China

162398w850h479c.jpg

El NEA volvió a ser la región con menor inflación del país