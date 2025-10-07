Villa Río Bermejito impulsa el turismo con el nuevo circuito “Tres Lagunas”

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, a través de su Subsecretaría de Turismo, avanza en la finalización del proyecto del paseo “Las Tres Lagunas”, un nuevo atractivo que promete consolidarse como destino imperdible en el corazón del Impenetrable chaqueño.

El circuito, ubicado dentro de la Reserva Natural Municipal Tres Lagunas, ya cuenta con su cartelería identificatoria y un imponente cartel de ingreso, completando así la señalización total del recorrido. El proyecto fue posible gracias al apoyo del Instituto de Turismo del Chaco, que acompañó la iniciativa desde su diseño hasta la puesta en valor final.

En este espacio natural, que combina biodiversidad, historia y cultura, la gestión encabezada por el intendente Omar Reis busca promover el turismo sostenible y revalorizar los recursos ambientales de la región. El área protegida debe su nombre a los tres cuerpos de agua que la conforman y ahora luce un nuevo logo institucional, símbolo de la riqueza natural y cultural de Bermejito.

Un emblema con identidad chaqueña

El nuevo logo del circuito “Tres Lagunas” está cargado de significados. En el centro, se destaca la garza mora (Ardea cocoi), especie emblemática de la región y símbolo de pureza y equilibrio ecológico. A su alrededor, los tonos azules y formas ondulantes representan las lagunas y humedales —verdaderos “riñones del paisaje chaqueño”— que regulan el agua y resguardan una biodiversidad única.

También se incorporan elementos de la flora local, como la totora (Typha sp.), símbolo de la tradición artesanal y la resiliencia de las comunidades chaqueñas, y el tatané (Chloroleucon tortum), árbol característico de los bosques nativos que representa la fortaleza y la conexión entre naturaleza y cultura.

Compromiso ambiental y cultural

Más allá de su valor estético, el logo se convierte en un símbolo del compromiso municipal con la conservación ambiental y la educación ecológica. La iniciativa reafirma la decisión de la Municipalidad de proteger los ecosistemas, promover la investigación científica y fortalecer el turismo responsable como motor de desarrollo local.

Invitación al turismo y la comunidad

Desde la gestión de Omar Reis invitan a vecinos, turistas y amantes de la naturaleza a visitar el circuito “Tres Lagunas”, descubrir su riqueza natural y cultural, y convertirse en guardianes de este patrimonio ambiental chaqueño.

“Cada visita y cada acción de cuidado contribuyen a preservar un espacio único, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un equilibrio vital para el Chaco”, destacaron desde el municipio.