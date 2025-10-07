Colonia Popular celebró la Estudiantina 2025 con música, color, expectaculares muñecos y alegría juvenil

La localidad de Colonia Popular vivió una jornada inolvidable con la realización de la Estudiantina 2025, un evento que reunió a estudiantes, docentes y familias en una verdadera fiesta de juventud, creatividad y convivencia.

Más de siete cursos participaron del desfile, las coreografías, el concurso de muñecos gigantes, las banderas y las intervenciones artísticas, que llenaron de color y entusiasmo cada rincón del pueblo. La celebración culminó con los shows en vivo de Frann, Dale Vida y La Florida Cumbia, que hicieron bailar a toda la comunidad.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Colonia Popular, con el acompañamiento de distintas áreas municipales, reafirmando el compromiso de la intendente Mariela Soto con la juventud y la promoción de espacios de encuentro y recreación.

Durante la jornada también estuvieron presentes la presidenta del Concejo, Dra. Estela Medina, el concejal Diego Mónaco, el subsecretario de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano, Everest Jovanovich, y la directora de la Regional Educativa X-C, Prof. Miriam Gómez, quienes acompañaron el desarrollo del evento y destacaron el entusiasmo de los jóvenes.

Desde el municipio expresaron su agradecimiento a las familias, docentes y al equipo del Centro de Experiencias Creativas Popular, así como a la Fundación Huoqo, por su colaboración para hacer posible una Estudiantina inolvidable.

“Cada edición de la Estudiantina refleja el espíritu alegre, participativo y creativo de nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de Colonia Popular”, destacó la intendente Mariela Soto.