Fontana lanza un taller de educación financiera para emprendedores y comerciantes

La Municipalidad de Fontana, en articulación con el Banco Nación, lanzó la inscripción al Taller de Educación Financiera, una propuesta formativa gratuita destinada a emprendedores, feriantes y comerciantes de la ciudad.

El objetivo del taller es brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la administración de los recursos, fomentar el ahorro y promover una gestión financiera más eficiente en los proyectos productivos y comerciales locales.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca fortalecer el crecimiento económico local y acompañar a quienes impulsan sus propios emprendimientos, brindando conocimientos sobre conceptos claves como presupuesto, inversión, crédito y planificación económica.

Las inscripciones se encuentran abiertas tanto de manera online como presencial. Quienes deseen participar pueden hacerlo completando el formulario disponible en forms.gle/U3pQJNU4p85ty7Vr9, o acercándose a la Oficina de Empleo del edificio municipal, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12.

El taller es organizado de manera conjunta entre el Banco Nación y la Municipalidad de Fontana, y forma parte de las acciones que impulsa la gestión local para capacitar y acompañar al sector emprendedor y comercial.

Desde el gobierno municipal invitaron a todos los interesados a sumarse a esta propuesta que busca “potenciar los negocios locales y promover una economía más sólida e inclusiva”.