Villa Río Bermejito avanza con obras y servicios municipales

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, conducida por el intendente Omar Reis, intensificó en las últimas semanas una serie de acciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Entre las tareas más visibles se encuentran los trabajos de desmalezamiento en espacios públicos, áreas verdes y veredas, lo que no solo contribuye a la estética de la localidad sino que también fortalece las condiciones de higiene y seguridad. Estas labores se complementan con el perfilado de calles y obras de alcantarillado, fundamentales para garantizar un mejor tránsito y prevenir anegamientos.

El municipio también ha puesto especial énfasis en el mantenimiento y renovación del alumbrado público, extendiendo los beneficios de esta política a localidades cercanas como Fortín Lavalle y otras zonas del distrito. “La iluminación es un servicio esencial para la seguridad y la integración de los barrios, por eso seguimos sumando puntos de luz en toda la comunidad”, subrayaron desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

A estas acciones se suma el barrido diario de calles y la recolección de ramas, tareas que no solo mejoran la limpieza urbana, sino que también evitan obstrucciones en desagües y espacios comunes.

Con este conjunto de iniciativas, la gestión de Omar Reis busca consolidar un modelo de municipio presente en el territorio, cercano a los vecinos y orientado a brindar soluciones concretas a las necesidades cotidianas.