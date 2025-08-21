La Junta Electoral definió el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel en el Chaco

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Junta Electoral Nacional – Distrito Chaco llevó a cabo este 20 de agosto la audiencia pública en la que se sorteó el orden de ubicación de las agrupaciones políticas en la Boleta Única de Papel (BUP).

El procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente y permitió fijar el lugar que ocupará cada partido o frente en la boleta que recibirán los electores chaqueños el próximo 12 de octubre.

Desde el organismo se informó además que el proceso de definición de la BUP continuará el 22 de agosto, con una nueva audiencia destinada a la aprobación de símbolos partidarios, denominaciones, logotipos y fotografías de los candidatos y candidatas.

La implementación de la Boleta Única de Papel en el Chaco marca un paso importante hacia la transparencia y modernización del sistema electoral, ya que unifica en una sola papeleta todas las ofertas partidarias, evitando la manipulación o robo de boletas tradicionales y garantizando mayor equidad entre las fuerzas en competencia.

Con este sorteo, el calendario electoral chaqueño avanza a paso firme rumbo a los comicios, donde se espera una amplia participación ciudadana en un escenario político de fuerte disputa entre oficialismo y oposición.