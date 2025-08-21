El Municipio de Margarita Belén y la Iglesia Católica trabajan juntos en un nuevo espacio comunitario

En una iniciativa que combina esfuerzo institucional y compromiso espiritual, la Municipalidad de Margarita Belén junto a la Iglesia Católica avanzan en la puesta en valor de un espacio verde ubicado sobre la avenida Pisoli.

El intendente local recibió a la Comisión Económica de la Iglesia Inmaculada Concepción de María, acompañado por el párroco de la comunidad. En el encuentro se confirmó la decisión de intervenir en el inmueble que el municipio había donado previamente a la Iglesia, con el objetivo de transformarlo en un lugar de encuentro para los vecinos.

Según se informó, en el espacio se instalarán luminarias y bancos, garantizando mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para quienes lo utilicen. Además, se construirá una gruta con la imagen de San Francisco de Asís y una Cruz, lo que sentará las bases para la futura edificación de una capilla.

“Es un proyecto que surge del diálogo con los vecinos y que cuenta con el consentimiento y el impulso de la Iglesia local. Queremos que este lugar sea un punto de encuentro, de fe y de unión para toda la comunidad”, expresó el jefe comunal durante la reunión.

La iniciativa refuerza la idea de un municipio presente, trabajando en conjunto con las instituciones religiosas y sociales, para consolidar espacios que no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también fortalecen la vida espiritual y comunitaria de Margarita Belén.