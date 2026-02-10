Fontana realizó tareas de limpieza y juntado de ramas en el barrio 444 Viviendas

632441880_1361841509321060_2809326214673038783_n

Durante la tarde, personal de la Municipalidad de Fontana llevó adelante trabajos de limpieza general y juntado de ramas en el barrio 444 Viviendas, con el objetivo de mantener los espacios públicos en condiciones y mejorar el entorno urbano.

Desde el municipio explicaron que estas tareas contribuyen a mejorar la circulación, evitar la acumulación de residuos y prevenir la presencia de insectos y alimañas, fortaleciendo así las condiciones de higiene y salubridad en el barrio.

Asimismo, se solicitó a los vecinos y vecinas la colaboración con la limpieza, respetando los días y horarios de recolección, como parte de un trabajo conjunto para cuidar el barrio y la ciudad.

Internacionales

631390701_1228515546048879_4826313561913090340_n

El Programa Municipal de Salud intervino ante una emergencia domiciliaria en Margarita Belén

630052573_951992387356513_9164113620427530900_n

Villa Berthet realizó la primera jornada de castración gratuita del año

629793080_1192200483086537_7252926035968450843_n

Colonia Elisa refuerza el traslado de agua ante la sequía y las altas temperaturas