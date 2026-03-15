Se espera una semana con tiempo inestable y temperatura en ascenso

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana con condiciones mayormente inestables, con probabilidades moderadas de precipitaciones hacia la noche del miércoles.

Para hoy, se espera el tiempo caluroso y una temperatura máxima cercana a los 35 °C. Durante la mayor parte del día el cielo se man‑ tendrá parcialmente nublado, aunque hacia la tarde y noche aumenta la probabilidad de lluvias aisladas. Estas lluvias serían en general dispersas y de intensidad débil a moderada en el Gran Resistencia.

Mañana continuarán las condiciones variables. Se prevé cielo mayormente cubierto. El escenario vuelve a tornarse inestable el miércoles, cuando regresan las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Este día aparece como el otro momento con mayor potencial de precipitaciones de la semana.

Hacia jueves y viernes, en cambio, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente.

Internacionales

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