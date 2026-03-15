Se espera una semana con tiempo inestable y temperatura en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana con condiciones mayormente inestables, con probabilidades moderadas de precipitaciones hacia la noche del miércoles.

Para hoy, se espera el tiempo caluroso y una temperatura máxima cercana a los 35 °C. Durante la mayor parte del día el cielo se man‑ tendrá parcialmente nublado, aunque hacia la tarde y noche aumenta la probabilidad de lluvias aisladas. Estas lluvias serían en general dispersas y de intensidad débil a moderada en el Gran Resistencia.

Mañana continuarán las condiciones variables. Se prevé cielo mayormente cubierto. El escenario vuelve a tornarse inestable el miércoles, cuando regresan las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Este día aparece como el otro momento con mayor potencial de precipitaciones de la semana.

Hacia jueves y viernes, en cambio, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente.