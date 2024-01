Villa Ángela: funcionarios del Gobierno provincial atendieron demandas de vecinos e instituciones

Visitas: 26

El gobierno provincial, bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Marcos Resico, llevaron adelante reuniones de trabajo en la ciudad de Villa Ángela con vecinos e instituciones, no solo locales, sino también de las localidades cercanas como La Tigra, San Bernardo, Santa Sylvina, Samuhú, La Clotilde, Chorotis, Hermoso Campo y Coronel Du Graty.

Sobre este nuevo encuentro, por regiones, a lo largo y a lo ancho de la provincia, Marcos Resico explicó que “es una premisa de nuestro gobernador tener más presencia en territorio, cerca de los problemas que tiene la gente en las distintas localidades. Por eso, implementamos esta metodología de trabajo que venimos aplicando desde el día uno; porque no solo escuchamos a la gente, también aportamos soluciones sectoriales y por eso la presencia de funcionarios de todas las áreas de gobierno”.

Además, ante las demandas que reciben por parte de los vecinos y de las instituciones, en cada localidad, Resico planteó que: “el gobierno de Leandro Zdero es participativo y esta agenda territorial promovida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos cumple el objetivo no solo de escuchar, sino también de diseñar una agenda basada en las demandas más urgentes que plantean las comunidades chaqueñas, aportando soluciones rápidas y concretas”.

Por último, señaló que a través de estas reuniones pudieron constatar el claro abandono en el que estaba sumida la gente en la anterior gestión, afectando aspectos básicos como salud, seguridad y educación. También destacó la importancia del contacto periódico para conocer los requerimientos de los chaqueños, aquellos que detrás de un escritorio sería imposible de dimensionar.

Por su parte, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, quien también se suma en estas convocatorias semanales resaltó la importancia de este tipo de reuniones, “ya que permiten conocer de primera mano las necesidades y así direccionar eficientemente la gestión de Gobierno”.

La comitiva estuvo conformada por la presidenta del Poder Legislativo del Chaco, Carmen Delgado, la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff; el ministro de Gobierno, Jorge Gómez; el titular de la cartera de Producción, Hernán Halavacs; Marcos Resico; la subsecretaria de Municipios, Gabriela Galarza; funcionarios de Secheep, Fiduciaria del Norte, Ecom Chaco, Laboratorios Chaqueños y Vialidad Provincial, entre otros. También estuvieron presentes los jefes comunales de Coronel Du Graty, Oscar Dalmasso, y de Chorotis, Ariel Hofstetter, junto a los representantes de todas las localidades de esta región.