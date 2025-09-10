Presidencia de la Plaza: detienen a un joven con cocaína y más de un kilo de marihuana

Personal de la División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña, dependiente del Departamento Antinarcóticos Interior, llevó adelante un procedimiento en el que se logró la detención de un joven de 20 años y el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

El operativo se concretó alrededor de las 17:45 horas, en la intersección de avenida Las Heras y Pasaje, tras una alerta anónima que advirtió sobre la presencia de dos personas que se encontraban trasladando estupefacientes en la zona de la terminal de ómnibus.

Durante la recorrida preventiva, los agentes lograron demorar a uno de los sospechosos, identificado como Joaquín Adrián Bohaczenko, de 20 años. Al solicitar la exhibición de sus pertenencias, los efectivos constataron que llevaba en su mochila:

5 envoltorios con un total de 55,7 gramos de cocaína .

3 bolsas tipo Ziploc con 990 gramos de marihuana en cogollos .

122 envoltorios con 133 gramos de marihuana fraccionada.

En total, 1.123 gramos de marihuana y 55,7 gramos de cocaína .

Además, se incautaron $8.200 en efectivo.

La fiscalía antidrogas N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lovey Pessano, ordenó la aprehensión del joven y el secuestro de los elementos hallados, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y a la Ley provincial 2304-N de Narcomenudeo.

El detenido fue trasladado a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde será examinado por el médico policial de turno y luego alojado en la unidad correspondiente.

Del procedimiento participaron también efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, de la División Rural y del Departamento de Investigaciones de Sáenz Peña, bajo la supervisión del comisario inspector Nicolás Ramón Diloff, jefe del Departamento Antinarcóticos Interior.