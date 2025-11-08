Tres Isletas: el municipio acompañó la Cena y Remate del Hípico “La Diosa”

La intendenta Marcela Duarte, junto a la secretaria de Gobierno Miriam Kesque, participaron de la Cena de Entrega de Mandiles y del Remate Mayor del Hípico La Diosa, un evento que reunió a vecinos, amigos y visitantes de distintos puntos del país.

La jornada, marcada por el entusiasmo y la camaradería, puso en valor la pasión hípica y el espíritu emprendedor de la comunidad de Tres Isletas, que continúa consolidándose como un polo de atracción deportiva, social y económica en la región.

Desde el municipio destacaron que este tipo de espacios “reflejan el crecimiento de la comunidad, generan movimiento económico, oportunidades de trabajo y fortalecen la identidad local”.

La gestión municipal reiteró su compromiso de acompañar y apoyar cada iniciativa que promueva el desarrollo local, el deporte y la proyección turística de Tres Isletas.

Finalmente, la intendenta Duarte agradeció a la familia Dimitroff por su compromiso y calidez en la organización del evento, que una vez más posicionó a Tres Isletas en el calendario hípico nacional.