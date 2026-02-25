Villa Ángela: avanzan los trabajos de mantenimiento y reparación del sistema de alumbrado público

Desde el área de iluminación de la Municipalidad de Villa Ángela informaron que durante la jornada del martes 24 de febrero se llevaron adelante distintas tareas de mantenimiento y reparación de luminarias en varios sectores de la ciudad.

En este marco, se realizaron trabajos de colaboración en el Microestadio del C.E.F. Nº 7, donde se colocaron cuatro reflectores LED y dos balastos exteriores, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación del espacio deportivo.

Asimismo, las cuadrillas municipales intervinieron en distintas intersecciones y domicilios particulares. En España y Sarmiento se instaló un plafón de 150 watts; mientras que en la esquina de Perón y 25 de Mayo se procedió a la desconexión de un decrementador de semáforo.

Por otra parte, se colocaron focos LED en Rivadavia 120, Moreno 250 y Urquiza 93, además de la instalación de un morseto en este último sector. También se realizaron tareas de reacomodamiento de una farola que se encontraba caída en Avenida del Trabajo 601.

Finalmente, en Sarmiento 488 se completó la colocación de un plafón de 150 watts, en el marco del plan de mantenimiento que el municipio ejecuta para garantizar un mejor servicio de alumbrado público en distintos barrios de la ciudad.