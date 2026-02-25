Puerto Vilelas refuerza los trabajos nocturnos para mantener la ciudad limpia

La Municipalidad de Puerto Vilelas destacó el trabajo que realizan los equipos del turno noche en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar que cada jornada comience con una localidad más limpia y ordenada.

Desde la comuna señalaron que las tareas incluyen recorridas, limpieza y mantenimiento en diferentes sectores, como parte de un esquema sostenido que busca mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos.

No obstante, remarcaron que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida. “Mantener la ciudad limpia no empieza cuando pasa el camión recolector o cuando llega el equipo de barrido, sino en cada gesto cotidiano”, expresaron, haciendo hincapié en la importancia de no arrojar residuos en la vía pública, respetar los horarios de recolección y preservar los espacios comunes.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el municipio reafirmó su compromiso con el orden y la higiene urbana, al tiempo que convocó a la comunidad a involucrarse activamente en el cuidado del entorno. “Una ciudad limpia no es solo la que se ordena de noche, es la que cuidamos todo el día”, señalaron.

 

