Vecinos detuvieron a golpes a un joven acusado de robar un televisor en La Rubita

Un joven de 22 años fue detenido este viernes al mediodía en el asentamiento La Rubita, de la capital chaqueña, luego de ser señalado por vecinos como autor del robo de un televisor de 55 pulgadas del domicilio de una mujer de 62 años.

Según informó la Comisaría Quinta Metropolitana, el hecho ocurrió durante la noche del jueves 30 de octubre, cuando María de los Santos, residente de la zona, se ausentó de su vivienda ubicada en calles 27 y Carlos Dodero. Al regresar durante la madrugada, descubrió que el candado de la puerta había sido forzado y que faltaba su televisor marca Hisense, de 55 pulgadas.

 

imágenes sensibles, los vecionos golpearon al jóven

A partir del testimonio de un vecino, los investigadores identificaron como presunto autor a Maximiliano Arnaldo González, de 22 años, domiciliado en el barrio Juan Bautista Alberdi. Personal del servicio externo de la comisaría realizó tareas investigativas y logró recuperar el televisor, que había sido vendido a un hombre identificado como Gustavo B., de 32 años, quien lo entregó voluntariamente a los agentes.

Posteriormente, un móvil policial localizó a González en la intersección de las calles Chamamé y Dr. Martín Goitia. Al llegar, los uniformados encontraron al sospechoso reducido y golpeado por un grupo de vecinos, quienes lo habían identificado y agredido físicamente. El joven fue trasladado a la dependencia policial, presentando lesiones visibles y con escasa ropa.

Por orden de la fiscal Ana Graciela González de Pacce, a cargo del Equipo Fiscal N°2, González quedó aprehendido e identificado, mientras que Berdún fue notificado de la causa en libertad. El televisor recuperado fue devuelto a su propietaria tras el acta de reconocimiento correspondiente.

Las actuaciones continúan bajo la instrucción de la Fiscalía interviniente.

