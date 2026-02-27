Vecinos de Colonia Popular actualizaron sus datos en un operativo del IPDUV

La actividad se desarrolló en articulación con el municipio local, en el marco de las políticas de cercanía y descentralización impulsadas por el Gobierno provincial. Durante la jornada, los vecinos pudieron realizar gestiones vinculadas al padrón de postulantes a viviendas, sin necesidad de trasladarse hasta la capital chaqueña.

Con un importante despliegue territorial, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizó un operativo integral de inscripción y actualización de datos en la localidad de Colonia Popular, con el objetivo de acercar trámites habitacionales a las familias de la zona.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del municipio y contó con el acompañamiento de la intendente Mariela Soto. La supervisión estuvo a cargo del presidente del organismo, Fernando Berecoechea, quien destacó la importancia de acercar el Estado a cada punto de la provincia.

Trabajo articulado y soluciones habitacionales

Desde el IPDUV señalaron que el objetivo principal es permitir que más familias puedan regularizar su situación o inscribirse por primera vez en el registro correspondiente. “Este trabajo articulado es fundamental para brindar respuestas concretas y soluciones habitacionales a más familias chaqueñas”, indicaron desde la conducción del organismo.

Este tipo de operativos territoriales forman parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer la presencia del Estado en el interior provincial y facilitar el acceso a programas habitacionales en toda la provincia del Chaco.