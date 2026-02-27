Tres Isletas intensifica operativos de limpieza y mantenimiento en distintos barrios

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando operativos integrales en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de un esquema planificado de intervenciones por etapas.

Las tareas incluyen desmalezado, limpieza de banquinas, recambio de luminarias, recolección de ramas y residuos, además de trabajos de mantenimiento general en espacios públicos y arterias urbanas.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que las cuadrillas mantienen presencia constante en los barrios, con el objetivo de reforzar el orden y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para los vecinos.

El plan de trabajo forma parte de la gestión encabezada por la intendenta Marcela Duarte, que apunta a sostener acciones periódicas para consolidar una ciudad más limpia y organizada.