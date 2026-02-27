Tres Isletas intensifica operativos de limpieza y mantenimiento en distintos barrios

643445437_1347009400799272_8299685158812323436_n

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando operativos integrales en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de un esquema planificado de intervenciones por etapas.

Las tareas incluyen desmalezado, limpieza de banquinas, recambio de luminarias, recolección de ramas y residuos, además de trabajos de mantenimiento general en espacios públicos y arterias urbanas.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que las cuadrillas mantienen presencia constante en los barrios, con el objetivo de reforzar el orden y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para los vecinos.

El plan de trabajo forma parte de la gestión encabezada por la intendenta Marcela Duarte, que apunta a sostener acciones periódicas para consolidar una ciudad más limpia y organizada.

  

Internacionales

641521572_122241771458140892_6401196161873748769_n

Chorotis entregó un tanque de agua en Paraje Tres Mojones

643385018_122268306320167730_3800382209384298397_n

Colonia Popular realizó tareas de mantenimiento en accesos y espacios estratégicos

643430136_122258381600245376_1722523306954488545_n

Cote Lai refuerza tareas de limpieza y mantenimiento en escuelas antes del inicio del ciclo lectivo